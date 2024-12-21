Россиянам дали советы, как выбрать конфеты для новогоднего подарка

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина посоветовала в беседе с RT при выборе конфет для новогоднего подарка внимательно изучать их состав.
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