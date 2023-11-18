Небензя преподал урок западным дипломатам: Хватило простого сравнения

ГБ

Геннадий Бережнов

Небензя назвал их действия бесстыдными. Однако этого понятия они давно не знают и это их не волнует. Я не призываю угрожать, но наше выступление должно быть в сравнении с великой Россией. Каждое жёстко сказанное слово должно их пробирать с головы до пятой точки! А Прибалты так распоясались, что потеряли меру дозволенного. Досматривать наши корабли поручили Дании, да возможно ли это, могло прийти на ум поверившим, что Россия нагнулась, а она только шнурует берцы! Не мне учить МИД, но их выступления сегодня это объяснения нашкодившего школьника.