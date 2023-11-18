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Небензя преподал урок западным дипломатам: Хватило простого сравнения

Небензя преподал урок западным дипломатам: Хватило простого сравнения

Неравнодушным к провокациям западным дипломатам Василий Небензя преподал урок прямо на площадке ООН. Для этого постпреду России хватило одного сравнения.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Небензя назвал их действия бесстыдными. Однако этого понятия они давно не знают и это их не волнует. Я не призываю угрожать, но наше выступление должно быть в сравнении с великой Россией. Каждое жёстко сказанное слово должно их пробирать с головы до пятой точки! А Прибалты так распоясались, что потеряли меру дозволенного. Досматривать наши корабли поручили Дании, да возможно ли это, могло прийти на ум поверившим, что Россия нагнулась, а она только шнурует берцы! Не мне учить МИД, но их выступления сегодня это объяснения нашкодившего школьника.
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17 час.
ВС
Валентина Стрепетова
Это не нерешительность, это глубокий расчет. У России великая миссия убить дракона и самой не стать им. И я рада, что у руля ВВП, который просчитывает каждый шаг, который приведет нас к Победе над злом.
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Мигранты не мешают думать?
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11 час.

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