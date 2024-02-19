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Это работает на 100%: врач-диетолог назвал приправы и продукты, которые помогут быстро победить герпес

Это работает на 100%: врач-диетолог назвал приправы и продукты, которые помогут быстро победить герпес

В борьбе с вирусом герпеса, особенно в случае герпеса типа 1 и 2 (Герпес Simplex Virus 1 и 2), рекомендации по питанию уделяют внимание определенным питательным веществам и продуктам, которые могут оказать влияние на снижение симптомов и частоты обострений.

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