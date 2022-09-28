В России разрабатывают стиральную машину для космоса

Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" (АО "НИИхиммаш") занимается созданием средств для проведения водных процедур, а также разрабатывает стиральную машину для использования в космосе.
Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" (АО "НИИхиммаш") занимается созданием средств для проведения водных процедур, а также разрабатывает стиральную машину для использования в космосе.
Свежие комментарии