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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Тульской области об Аленичеве в «Арсенале»: «Команде нужен новый импульс и смелый характер. Надеюсь, совместная работа снова получится крепкой»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с Дмитрием Аленичевым, вернувшимся на пост главного тренера « Арсенала ».

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