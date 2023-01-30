Политик Филиппо: Франции следует покинуть НАТО из-за заявлений о конфронтации альянса с Россией

Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо написал в Twitter, что Франции следует выйти из НАТО после заявления главы военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о готовности организации к прямой конфронтации с Россией, передает РИА Новости.
Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо написал в Twitter, что Франции следует выйти из НАТО после заявления главы военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о готовности организации к прямой конфронтации с Россией, передает РИА Новости.
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