Грядёт тотальная мобилизация: Под ружьё с 1 октября поставят женщин. Приказ готов

На Украине решили мобилизовать женщин и не только их.Как передаёт телеграм-канал "Резидент", трек на тотальную мобилизацию на Украине продолжает набирать обороты: "больные, хромые и старые - вот основной драфт для следующей волны".
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