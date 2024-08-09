Театр абсурда
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Театр абсурда

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ОДИН РАСЧЕХЛИЛСЯ, НАКОНЕЦ-ТО, ЖДЁМ ОСТАЛЬНЫХ — ЛОНДОНСКИЙ ОБКОМ ДАЛ ОТМАШКУ НА ФОНЕ НАБЕГА ВСУ НА КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ

ОДИН РАСЧЕХЛИЛСЯ, НАКОНЕЦ-ТО, ЖДЁМ ОСТАЛЬНЫХ — ЛОНДОНСКИЙ ОБКОМ ДАЛ ОТМАШКУ НА ФОНЕ НАБЕГА ВСУ НА КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ

Олег Дерипаска назвал спецоперацию «безумием» и призвал к «безоговорочному» прекращению огня на Украине — и все это на фоне вторжение ВСУ под Курском.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Первый пошел. Кто следующий- потанин, мордашов, лисин, аликперов, михельсон, тимченко? Делаем ставки, господа:)
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13 час.

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