США и Израиль планируют выселить жителей Сектора Газа в Африку

Стало известно, что они уже ведут переговоры об этом с Суданом, Сомали и Сомалилендом. Что вызывает большие вопросы, поскольку Трамп обещал палестинцам «красивое место», а Судан и Сомали явно не тянут на это с учетом того, что там кругом нищета, насилие и беззаконие.