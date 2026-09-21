В Борисоглебском «Кристалле» главным тренером стал Владислав Рыжков

Владислав Рыжков, воспитанник воронежского футбола, бывший футболист «Спартака», «Шинника», «Кубани» и других клубов, возглавил борисоглебский «Кристалл», идущий вторым в третьей лиге.
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