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Воронежские новости

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В Борисоглебском «Кристалле» главным тренером стал Владислав Рыжков

В Борисоглебском «Кристалле» главным тренером стал Владислав Рыжков

Владислав Рыжков, воспитанник воронежского футбола, бывший футболист «Спартака», «Шинника», «Кубани» и других клубов, возглавил борисоглебский «Кристалл», идущий вторым в третьей лиге.

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