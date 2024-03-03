Фатальный разрыв общества и государства. Украинские эксперты со страхом ждут третьего Майдана

© РИА Новости . Михаил Маркив Сергей Зуев На Украине эксперты думают над тем, как и почему первоначальное единение общества и государства, наблюдавшееся в марте 2022 года, спустя два года проведения спецоперации России, сменилось все увеличивающимся фатальным разрывом.