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Позитив для оптимистов

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Фатальный разрыв общества и государства. Украинские эксперты со страхом ждут третьего Майдана

Фатальный разрыв общества и государства. Украинские эксперты со страхом ждут третьего Майдана

© РИА Новости . Михаил Маркив Сергей Зуев На Украине эксперты думают над тем, как и почему первоначальное единение общества и государства, наблюдавшееся в марте 2022 года, спустя два года проведения спецоперации России, сменилось все увеличивающимся фатальным разрывом.

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