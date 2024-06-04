Жители Екатеринбурга заметили на прилавках "Жизньмарта" снятые с продажи онигири

Основатель торговой сети объяснил, безопасно ли сейчас употреблять этот продукт.Жители Екатеринбурга заметили на прилавках магазинов "Жизньмарт" онигири, продажи которых ранее были приостановлены Роспотребнадзором из-за массового отравления.
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