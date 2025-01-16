У трех знаков зодиака начинается «черная полоса»: кто попадет под влияние небесных неприятностей Юлия ЧелкановаСогласно астрологическим прогнозам, уже сейчас три знака Зодиака столкнутся с серьезными испытаниями, которые можно охарактеризовать как «черная полоса».