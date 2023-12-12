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Закон, порядок, государство

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Отключение воды запланировано на 10 улицах Уссурийска 13 декабря

Отключение воды запланировано на 10 улицах Уссурийска 13 декабря

Плановые работы на сетях водоснабжения 13 декабря оставят без холодной воды жителей Уссурийского городского округа.

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