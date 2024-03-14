Самодельный пистолет попытались продать молодые новосибирцы

Новосибирец оборудовал в гараже нелегальную мастерскую для сборки огнестрельного оружия. Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск задержали двух горожан в возрасте 22 и 23 года при попытке продать самодельный пистолет.
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