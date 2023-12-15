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Педофилу из Бурятии грозит пожизненный срок за надругательство над детьми

Педофилу из Бурятии грозит пожизненный срок за надругательство над детьми

Пожененный срок грозит педофилу из Бурятии, который ранее уже привлекался по аналогичным статьям. Пресс-служба регионального СУСК РФ сообщает, что 61-летний мужчина надругался над двумя несовершеннолетними девочками в автобусе.

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