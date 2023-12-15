Педофилу из Бурятии грозит пожизненный срок за надругательство над детьми

Пожененный срок грозит педофилу из Бурятии, который ранее уже привлекался по аналогичным статьям. Пресс-служба регионального СУСК РФ сообщает, что 61-летний мужчина надругался над двумя несовершеннолетними девочками в автобусе.
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