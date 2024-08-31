Удача будет сопутствовать 2 десятка лет: Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 27 лет Юлия ЧелкановаИзвестная астролог и телеведущая Василиса Володина сделала громкое заявление о том, какой знак зодиака будет особенно удачлив в ближайшие 27 лет.