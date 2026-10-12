Эксперт: «вне политики» не помогло «Яндексу» избежать украинских атак

За прошедшую неделю (5–11 октября) Украина трижды атаковала дата-центры российской многопрофильной технологической компании «Яндекс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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давно просится под внешнее управление.