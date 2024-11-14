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Глава таджикской автономии Новосибирска высказался о запретах для детей мигрантов

Глава таджикской автономии Новосибирска высказался о запретах для детей мигрантов

В Госдуме предложили тестировать детей приезжающих из стран ближнего зарубежья на знание русского языка, а в случае его незнания запретить их зачисление в школы.

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Комментарии
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Татьяна Коньшина
Это уже автономия появилась внутри России,вот это дожили,а не съехать ливам &quot;новые граждане&quot; в свою страну?
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14 час.
Михаил Мамонов
с каких это х....в на нашей Русской земле вдруг имеет место какая то иностранная автономия😡 совсем уже с ума посходили в дружбанародном маразме. закрыть немедленно все эти ОПГ  автономии , культурные центры плова и прочую ср.азиатские сообщества на нашей исконно Русской земле.
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11 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Гнать их всех нах, пусть эти мастурбеки у себя изучают русский язык
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11 час.

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