В Госдуме предложили тестировать детей приезжающих из стран ближнего зарубежья на знание русского языка, а в случае его незнания запретить их зачисление в школы.
Глава таджикской автономии Новосибирска высказался о запретах для детей мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Коньшина
Это уже автономия появилась внутри России,вот это дожили,а не съехать ливам "новые граждане" в свою страну?
Ответить
14 час.
Михаил Мамонов
с каких это х....в на нашей Русской земле вдруг имеет место какая то иностранная автономия😡 совсем уже с ума посходили в дружбанародном маразме. закрыть немедленно все эти ОПГ автономии , культурные центры плова и прочую ср.азиатские сообщества на нашей исконно Русской земле.
Ответить
11 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Гнать их всех нах, пусть эти мастурбеки у себя изучают русский язык
Ответить
11 час.
Свежие комментарии