Глава таджикской автономии Новосибирска высказался о запретах для детей мигрантов

Это уже автономия появилась внутри России,вот это дожили,а не съехать ливам "новые граждане" в свою страну?

Михаил Мамонов

с каких это х....в на нашей Русской земле вдруг имеет место какая то иностранная автономия😡 совсем уже с ума посходили в дружбанародном маразме. закрыть немедленно все эти ОПГ автономии , культурные центры плова и прочую ср.азиатские сообщества на нашей исконно Русской земле.