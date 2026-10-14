Миссия CRS-35 стала 35-м коммерческим полётом компании по снабжению МКС SpaceX запустила ракету Falcon 9 со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде, отправив грузовой корабль Dragon к Международной космической станции, о чем мы уже сообщали.
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