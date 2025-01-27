Какой сегодня день: 28 января

28 января отмечают День защиты персональных данных. Именно 28 января 1981 года Советом Европы была подписана конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных», а в 2006 году Генеральная ассамблея ООН предложила сделать эту дату праздником.