Угрозы автору книги «Слово пацана»: когда литературный мир стал реальным Елена ГалицкаяАвтор популярной книги «Слово пацана» Роберт Гараев заявил о том, что после выхода сериала на его адрес поступили угрозы.
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