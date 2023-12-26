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Угрозы автору книги «Слово пацана»: когда литературный мир стал реальным

Угрозы автору книги «Слово пацана»: когда литературный мир стал реальным

Угрозы автору книги «Слово пацана»: когда литературный мир стал реальным Елена ГалицкаяАвтор популярной книги «Слово пацана» Роберт Гараев заявил о том, что после выхода сериала на его адрес поступили угрозы.

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