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Царьград

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ВКС России разбомбили подземный город ВСУ, дрон снял результат этого удара

ВКС России разбомбили подземный город ВСУ, дрон снял результат этого удара

Бомбардировщики ВС России уничтожили сеть подземных укрытий и укреплений ВСУ в поселке Хотень. На лугу за рекой Олешня ВСУ создали оборонительную позицию с огневыми точками, ходами сообщения и блиндажами, чтобы задержать штурмовиков "Севера".

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