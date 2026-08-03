ВКС России разбомбили подземный город ВСУ, дрон снял результат этого удара

Бомбардировщики ВС России уничтожили сеть подземных укрытий и укреплений ВСУ в поселке Хотень. На лугу за рекой Олешня ВСУ создали оборонительную позицию с огневыми точками, ходами сообщения и блиндажами, чтобы задержать штурмовиков "Севера".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии