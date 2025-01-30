В Коряжме возбуждено уголовное дело из-за убийства на вечеринке

Фигурантом дела стал 34-летний мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, что повлекло смерть пострадавшей25 января 2025 года, поздно вечером, в городскую больницу в тяжелом состоянии была доставлена 32-летняя девушка, у которой была тяжёлая травма головы — гематома на лбу, она впала в кому.