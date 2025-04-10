6 фраз, которые нарциссы используют, чтобы манипулировать вами во время ссоры

Будьте внимательны к этим «красным флагам», если чувствуете, что вас пытаются запутать «Большая маленькая ложь»Конфликты — это неотъемлемая часть даже самых доверительных отношений, но если спор превращается в игру на чувствах и поиск виноватого, то это веский повод задуматься.