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6 фраз, которые нарциссы используют, чтобы манипулировать вами во время ссоры

6 фраз, которые нарциссы используют, чтобы манипулировать вами во время ссоры

Будьте внимательны к этим «красным флагам», если чувствуете, что вас пытаются запутать «Большая маленькая ложь»Конфликты — это неотъемлемая часть даже самых доверительных отношений, но если спор превращается в игру на чувствах и поиск виноватого, то это веский повод задуматься.

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