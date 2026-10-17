Apple представила HomePod mini 2 — обновлённую версию своей компактной умной колонки. Устройство получило чип S10, который адаптирует громкость и динамический диапазон под воспроизводимую музыку, а также поддерживает объёмное звучание на 360°.
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