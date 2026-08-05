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Девушка

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Главные куртки на теплую осень 2026: 5 направлений из подиумных коллекций

Главные куртки на теплую осень 2026: 5 направлений из подиумных коллекций

Каждый год с приходом сентября я ловлю себя на мысли, что погода снова приготовила сюрприз. Вроде бы календарь намекает на уютные свитера и плотные пальто, а за окном всё еще светит ласковое, почти летнее солнце.

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