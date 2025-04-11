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Никита Крылов будет драться под российским флагом на турнире UFC 314

Никита Крылов будет драться под российским флагом на турнире UFC 314

Боец UFC Никита Крылов объяснил, почему решил выступать под флагом России, живя в Кисловодске. Последний бой он провёл в марте, победив американца Райана Спэнна.

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