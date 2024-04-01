Бизнес-центр около стадиона «Динамо» построят с помощью «умных» технологий

При строительстве делового здания в районе Аэропорт применят технологию цифрового энергетического моделирования (BEM — Building Energy Modeling), которая позволит просчитать расположение инженерных систем и расход тепловой и электроэнергии.
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