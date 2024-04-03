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Не американцам давать советы: Антонов жёстко ответил на призывы Блинкена к России

Не американцам давать советы: Антонов жёстко ответил на призывы Блинкена к России

Русский посол заявил, что Вашингтону пора перестать "лгать себе и другим".Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что России следует изменить своё поведение, если она хочет улучшить отношения с Соединёнными Штатами.

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