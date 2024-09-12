"Всегда бегут": морпехи ТОФ обратили ВСУ в бегство при освобождении Пречистовки

Минобороны РФ разместило видео действий штурмовиков бригады морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) при освобождении от военнослужащих ВСУ и украинских националистов населенного пункта Пречистовка в ДНР на угледарском участке южно-донецкого направления спецоперации РФ.
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