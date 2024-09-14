В Петербурге вручили премию Форума объединенных культур

Чьи имена прозвучали на награждении В Санкт-Петербурге завершил работу переформатированный международный форум – с этого года он сориентирован в первую очередь на дружественные страны и призван объединять «здравые культурные силы» по всему миру.
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