Трамп: мир никогда еще не был так близок к третьей мировой войне

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency Мир еще никогда не был так близок к началу третьей мировой войны, заявил экс-президент США Дональд Трамп выступая перед своими сторонниками в штате Айова.
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