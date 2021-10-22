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МИИР предписано до 30 ноября лишить Ассоциацию казахстанского автобизнеса монополии

МИИР предписано до 30 ноября лишить Ассоциацию казахстанского автобизнеса монополии

Астана. 22 октября. КазТАГ – Министерству индустрии и инфраструктурного развития предписано до 30 ноября лишить Ассоциацию казахстанского автобизнеса (АКАБ) монополии на рынке, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

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