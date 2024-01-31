Объемы огромные. Что будет с деревьями, уцелевшими при пожаре в Егорьевском районе

Горельник можно пустить на дрова, если его не успеют съесть вредители После лесного пожара в Егорьевском районе осталось большое количество деревьев, которые уцелели или пострадали частично, – их можно было бы пустить на переработку, но разрешение на это пока в Алтайском крае никем не получено, сообщил руководитель холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.