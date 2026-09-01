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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Оренбурга» Гузина про 1:1 со «Спартаком»: «Нам противостояла команда, претендующая на чемпионство и на сегодняшний день показывающая лучший футбол в России»

Нападающий « Оренбурга » Гедеон Гузина поделился мыслями о матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Спартака » (1:1).

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