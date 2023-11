Champion of Champions 2023. Расписание трансляций

13 — 19 ноября 2023, Чемпион Чемпионов 2023 , (пригласительный по снукеру), University of Bolton Stadium, Болтон, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Ронни О’Салливан Champion of Champions 2023 Все новости и результаты Champion of Champions 2023 Champion of Champions 2023.