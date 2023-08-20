Двусторонние движение открыли на ремонтируемом мосту на Богомягкова в Чите

Правую сторону открыли для водителей на мосту по улице Богомягкова в Чите.В Чите продолжается ремонт моста через реку Читинку на улице Богомягкова, завершены работы на правой стороне, там открыли двусторонние движение, левую сторону перекроют.
Правую сторону открыли для водителей на мосту по улице Богомягкова в Чите.В Чите продолжается ремонт моста через реку Читинку на улице Богомягкова, завершены работы на правой стороне, там открыли двусторонние движение, левую сторону перекроют.
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