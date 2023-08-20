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Двусторонние движение открыли на ремонтируемом мосту на Богомягкова в Чите

Двусторонние движение открыли на ремонтируемом мосту на Богомягкова в Чите

Правую сторону открыли для водителей на мосту по улице Богомягкова в Чите.В Чите продолжается ремонт моста через реку Читинку на улице Богомягкова, завершены работы на правой стороне, там открыли двусторонние движение, левую сторону перекроют.

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