В Екатеринбурге поймали сбежавшего из спецшколы подростка. Он обвиняется в насилии над детьми

В Екатеринбурге поймали 16-летнего подростка, который сбежал в декабре из спецшколы № 124. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летних воспитанников закрытой школы.
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