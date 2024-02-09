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В Екатеринбурге поймали сбежавшего из спецшколы подростка. Он обвиняется в насилии над детьми

В Екатеринбурге поймали сбежавшего из спецшколы подростка. Он обвиняется в насилии над детьми

В Екатеринбурге поймали 16-летнего подростка, который сбежал в декабре из спецшколы № 124. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летних воспитанников закрытой школы.

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