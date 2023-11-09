Генерал Куят счел, что армия России попытается дойти до Приднестровья

Армия Россия в ходе своего грядущего наступления попытается дойти до Приднестровья. Соответствующее заявление сделал в интервью YouTube-каналу HKCM экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.
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