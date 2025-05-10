Политика как он...
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Политика как она есть

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«Это не ваша страна, с***ки неблагодарные" В Питере иноземец избил пенсионера

«Это не ваша страна, с***ки неблагодарные" В Питере иноземец избил пенсионера

Очередной пример незабываемого межнационального обмена произошёл 4 мая в маршрутном автобусе, курсирующем по 191-му маршруту.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Да. Потрясают ИНФАНТИЛЬНЫЕ ПИТЕРЦЫ... НИКТО НЕ ВСТУПИЛСЯ. ИСПУГАЛИСЬ ЭТОГО МУСУЛЬМАНСКОГО НЕДОНОСКА...
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10 час.
Юрий Белов
Мы с пришельцами - из разных цивилизаций ! Вместе - нам не ужиться ! Первобытных , понаехавших за последние 25 лет - ВСЕХ домой по кишлакам/аулам ! Независимо - уже купили паспорт РФ или только собираются !
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8 час.
W
Walery
В Петербурге прокурор азер... - это что уже в стране происходит, а?
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3 час.
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