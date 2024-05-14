На Смоленщине собирают советские монеты для будущего памятника

В благотворительной акции уже успели принять участие депутаты, активисты партии «Единая Россия» и неравнодушные смоляне Смоленская область принимает участие в международной благотворительной акции «Живая память благодарных поколений».
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