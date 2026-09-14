Возможности оказания помощи пациентам с заболеваниями почек расширили в Москве

В больнице имени С.С. Юдина вдвое расширили возможности отделения гемодиализа. Теперь заместительную почечную терапию здесь могут проходить до 200 пациентов ежедневно.
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