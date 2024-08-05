Прогноз погоды в Крыму на 5 августа 🌦 В Симферополе +26 и небольшой дождь В Севастополе +26 и небольшой дождь В Евпатории +27 и небольшой дождь В Черноморском +26 и небольшой дождь В Джанкое +28 и небольшой дождь В Ялте +28 и облачно с прояснениями В Алуште +28 и небольшой дождь В Керчи +27 и дождь В Армянске +28 и небольшой дождь В Красноперекопске +28 и небольшой дождь В Бахчисарае +26 и небольшой дождь В Феодосии +27 и дождь В Судаке +26 и дождь 🌡 УЗНАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ МОРСКОЙ ВОДЫ В КРЫМУ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.