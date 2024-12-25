Страховщики предложили полностью отпустить цены на ОСАГО

В России могут ввести свободный тариф по ОСАГО. Об этом пишут «Известия». Глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал изданию, что РСА намерен обратиться с соответствующим предложением к Центробанку.