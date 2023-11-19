Австрия назвала необходимым участие России в Совете министров ОБСЕ

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил о необходимости участия России в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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