Татарстанда сайлау көннәрендә БПЛА һөҗүме булу очрагына иминлек чаралары әзерләнгән

Татарстан участок һәм территориаль сайлау комиссияләре Дәүләт Думасына сайлауларда тавыш бирү көннәрендә БПЛА һәм ракета һөҗүме куркынычы булган очракта үтәлергә тиешле чаралар алгоритмын әзерләгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым