Кого освободят от уплаты госпошлины при разводе? С 1 января при подаче искового заявления о расторжении брака госпошлина будет составлять 5 тысяч рублей.
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Кого освободят от уплаты госпошлины при разводе? С 1 января при подаче искового заявления о расторжении брака госпошлина будет составлять 5 тысяч рублей.