Знакомый лес — не повод расслабляться: из-за чего теряют дорогу даже те, кто «знает здесь каждый куст»

Как не заблудиться в лесу? Ответ на этот вопрос читайте в нашей статье, которая будет полезна как для любителей походов за грибами и ягодами, так и для всех, кто периодически совершает вылазки на природу, чтобы отдохнуть или полюбоваться красотами.