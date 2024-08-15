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Нижегородская правда

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14 свалок ликвидируют в Московском районе до ноября

14 свалок ликвидируют в Московском районе до ноября

14 свалок ликвидируют в Московском районе Нижнего Новгорода до ноября, сообщает пресс-служба мэрии. Их общая площадь составляет почти 4,3 тысячи квадратных метров, а объем превышает 2,7 тысячи кубических метров.

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