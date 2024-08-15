14 свалок ликвидируют в Московском районе до ноября

14 свалок ликвидируют в Московском районе Нижнего Новгорода до ноября, сообщает пресс-служба мэрии. Их общая площадь составляет почти 4,3 тысячи квадратных метров, а объем превышает 2,7 тысячи кубических метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии